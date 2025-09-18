Los inmuebles en zona 1 son los que tienen barrido todos los días de la semana; pagaban $33.014,30 y pagarán en octubre y noviembre $40.020,20, pero en diciembre se reduce a $37.684,90.

Las propiedades de zona 2, comprendidas por los inmuebles ubicados en Del Valle hasta Colón y Pringles hasta Brown, pagaban $27.706,80 y ahora llegarán recibos con $33.587,40 y $31.627,20 en diciembre.

La zona 3 involucra a los contribuyentes con dirección en:

• Av. Del Valle, Av. Avellaneda, Lavalle y Av. Pringles. Excluida la Av. Avellaneda.

• Av. Del Valle, Av. Colón, Av. Ituzaingó, Riobamba. Excluida la Av. Ituzaingó.

• Av. Colón, Av. Trabajadores, Almte. Brown, Av. Pringles.

En ella, el nuevo valor de la tasa es de $26.748,70 los próximos dos meses y $25.187,80 en diciembre.

La zona 4A abarca al resto de la planta urbana de la ciudad de Olavarría con calles pavimentadas y la zona 5 alcanza a las localidades con calles pavimentadas. En estas se abonará desde el 1 de octubre $23.199,55 y en la cuota de diciembre $21.846.

Las zonas 4B y 6 incluyen a los vecinos que viven en calles no pavimentadas en la ciudad y las localidades. En estos inmuebles ahora se abonará $16.768,95 y en diciembre $15.790,50.

En cuanto a la tasa de Servicios Rurales, hasta 400 hectáreas se abona desde septiembre $395,79, mientras que quienes posean más de 400 deberán pagar $488,10. Se pagaba $346,73 y $427,70, respectivamente.