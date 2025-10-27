Al igual que a nivel nacional, el resultado en el ámbito local fue a favor de LLA. En una elección en la que participó el 66,83% del padrón electoral, un total del 49,63% del electorado emitió su voto a favor del espacio liderado por Javier Milei a nivel nacional.

En números concretos, participaron 65.855 personas de 98.534 votantes habilitados. 31.427 personas votaron por la Alianza LLA–PRO, mientras que 21.423 hicieron lo propio por Fuerza Patria. La tercera fuerza fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad con el 4,39% de los votos, es decir, 2.779 votantes.

Cabe destacar que, en todos los circuitos electorales pertenecientes al municipio, el triunfo fue para LLA, excepto en Colonia San Miguel (circuito 718), donde el electorado se inclinó por Fuerza Patria.

Todos estos números marcan un cambio rotundo respecto de los resultados del 7 de septiembre, cuando el triunfo fue para Fuerza Patria en todos los circuitos electorales que dividen al partido de Olavarría, excepto el 711c (sector lindero al arroyo).

Al igual que en todo el país, el triunfo de LLA fue contundente.