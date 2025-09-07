Afirmó que los comicios transcurrieron "con total normalidad" y calificó la jornada como un "día histórico". Respecto a los resultados provisorios de las elecciones bonaerenses, aseguró que los primeros datos estarán a partir de las 21 horas.

Además, habló sobre el proceso electoral, destacó el rol de los fiscales y las autoridades de mesa y de los organismos intervinientes. "Es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores", remarcó.