Unión de Clubes
En venta una nueva edición del Entretenimiento Virtual
El sorteo se realizará el próximo domingo 14. José Maceo, titular de la institución y al frente del Club Pueblo Nuevo, se expresó en Radio Olavarría y detalló cómo es la dinámica de venta de los cartones y la ayuda que proporciona la comercialización de los mismos.
Por otro lado, consideró que siempre son malos los tiempos para administrar los clubes, pero los actuales son peores. De todas maneras, con mucho esfuerzo han podido concretar obras.