La cita fue en la sede del Club Pueblo Nuevo ubicada en Necochea y Chacabuco, en la tarde del miércoles. Estuvieron presentes varios funcionarios locales, representantes de instituciones y vecinos en general.

El acto comenzó con un video mostrando lo logrado por la gestión hasta el momento, y la invitación a continuar esta línea a los ediles presentes y aspirantes. El candidato a primer concejal, Leonardo Yunger, se dirigió al público presente y lo secundó el intendente Maximiliano Wesner.