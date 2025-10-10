Durante el encuentro dialogaron sobre el desarrollo de las energías renovables en la provincia de Buenos Aires, las oportunidades que este sector genera para las economías locales y las necesidades legislativas para continuar impulsando su crecimiento.

Martín Endere destacó especialmente el avance de los proyectos de energía eólica en Olavarría, subrayando el potencial que representan para el fortalecimiento del entramado productivo local.

“Las energías renovables no solo son una alternativa sustentable, sino también una fuente concreta de empleo, inversión y crecimiento. Olavarría es un claro ejemplo: contamos con recursos humanos e industriales de gran solvencia y reconocida experiencia que deben ponerse en valor en este tipo de desarrollos”, señaló el legislador.

En esa línea, el diputado expresó su compromiso de trabajar de manera coordinada entre su bloque en la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante de Olavarría para acompañar a quienes impulsan la producción, la innovación y un futuro más sostenible para todos los bonaerenses.