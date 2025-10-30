Durante el encuentro se abordaron los avances del programa “Cuidadores familiares: una alternativa posible para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales cuando la adopción no es la opción”, una iniciativa impulsada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) y desarrollada por el Juzgado de Familia N.º 2 de San Miguel, hoy implementada por ocho juzgados, entre ellos el N.º 2 de la ciudad de Olavarría.

El proyecto propone convocar, evaluar y preparar personas y familias dispuestas a brindar acompañamiento, apoyo y contención emocional de manera estable y sostenida a niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad que no tienen posibilidad de retornar con su familia; o que no han encontrado postulantes para su adopción; o que no desean o no resulta adecuado incorporarlos a un proyecto filiatorio de adopción, promoviendo así entornos familiares alternativos que respeten sus tiempos, historias y necesidades. Sin embargo, el cuidado familiar puede ser el inicio de un proceso que culmine con la adopción del niño, la niña o el adolescente.

Los requisitos para postularse como cuidador familiar son:

a) tener domicilio y residir en la Provincia de Buenos Aires.

b) contar con 25 años de edad.

c) tener 16 años más que el niño o la niña cuyo cuidado eventualmente pretendan.

d) asistir a los talleres de capacitación.

Endere destacó la importancia de este tipo de iniciativas “que colocan en el centro el interés superior del niño, reconociendo que no todos los casos pueden resolverse a través de la adopción y que existen otras figuras jurídicas y vinculares que pueden garantizar derechos y bienestar”.

Asimismo, subrayó el compromiso del equipo técnico del juzgado local y valoró el enfoque interdisciplinario de la propuesta, que articula las dimensiones jurídicas, psicológicas y sociales para acompañar a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Para contactarte y conocer más sobre este programa en Olavarría, los podés encontrar en las redes:

juzfam2-ol@jusbuenosaires.gov.ar (X)

Para conocer las preguntas frecuentes y completar el formulario de preinscripción ingresá a: links.scba.gov.ar/cuidadoresfamiliares.