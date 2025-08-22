“Gracias por venir, por estar, por compartir esto que para nosotros es tan importante como para ustedes”, enfatizó el jefe comunal al dar las palabras de bienvenida. En la actividad estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez.

“Recién hablaba con Juan, a quien agradezco enormemente por el trabajo que viene haciendo junto a su equipo, a los trabajadores del área. Mencionaba el tema del loteo en Sierras Bayas, que estuvimos esta semana para dar esa gran noticia. Los 72 lotes con servicio en Colonia Hinojo, la entrega de viviendas en el barrio Ceco III. Ahora estamos próximos a presentar un proyecto de Ordenanza para poder de garantizar un loteo también en Loma Negra. Venimos trabajando enormemente desde el área”, añadió Wesner.

Con respecto al acto de entrega de actas de afectación y decretos de tenencias explicó que “esto es muy importante, es el paso previo a la escrituración. Es la tenencia definitiva, es poder plantar seguridad jurídica sobre lo que se tiene, sobre esos sueños que construyeron durante tantos años y tantas historias particulares y singulares que hoy nos encuentra todos acá con un mismo fin. Que es poder resguardar eso a posteridad, poder dejar eso no solamente para la familia que hoy lo habita, sino garantizar a generaciones futuras. Y eso es un trabajo que lo hacemos desde el municipio, que lo hacemos con mucha pasión, con mucha dedicación, con tantísimo trabajo y con tanta transferencia de conocimiento porque la verdad que lo que hace el equipo es maravilloso”.

En la ocasión se hizo entrega de un total de 40 actas de afectación a la vivienda y 116 decretos de tenencia definitiva, con su correspondiente certificado.

MR