Entretenimiento virtual: última semana para comprar los cartones
La nueva edición del juego, organizado por la Unión de Clubes, será el próximo domingo 10 a las 19:00, con un premio mayor de $2.000.000.
El valor del cartón es de $3000 y los participantes tendrán la posibilidad de ganar los siguientes premios:
Cartón lleno: $200.000
Línea: $75.000
Cuaterno: $40.000
Además, habrá sorteos sorpresa durante toda la transmisión. El evento podrá seguirse en vivo por múltiples plataformas:
LU32 Radio Olavarría
Personal Flow – Canal Verte (ex Somos), canales 7, 80.1 HD y Flow 543
YouTube y Verte.tv a través del canal oficial de Canal Verte
Esta propuesta solidaria reúne a los clubes más representativos de la ciudad en una acción conjunta, que ya es un clásico. Lo recaudado ayuda a fortalecer las actividades de cada institución participante.
Para adquirir su cartón pueden comunicarse al 2284 38-2336, sumarse a una noche de premios y, por sobre todo, apoyo al deporte local.
MR