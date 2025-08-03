El valor del cartón es de $3000 y los participantes tendrán la posibilidad de ganar los siguientes premios:

Cartón lleno: $200.000

Línea: $75.000

Cuaterno: $40.000

Además, habrá sorteos sorpresa durante toda la transmisión. El evento podrá seguirse en vivo por múltiples plataformas:

LU32 Radio Olavarría

Personal Flow – Canal Verte (ex Somos), canales 7, 80.1 HD y Flow 543

YouTube y Verte.tv a través del canal oficial de Canal Verte

Esta propuesta solidaria reúne a los clubes más representativos de la ciudad en una acción conjunta, que ya es un clásico. Lo recaudado ayuda a fortalecer las actividades de cada institución participante.

Para adquirir su cartón pueden comunicarse al 2284 38-2336, sumarse a una noche de premios y, por sobre todo, apoyo al deporte local.

MR