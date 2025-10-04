Imposición de nombre
Escuela de Educación Artística N.º 3 “Mercedes Sosa”
En una jornada muy emotiva y con la presencia de tres sobrinos de la artista, se realizó, este viernes, el acto protocolar y recreativo en el que se impuso el nombre de “Mercedes Sosa” a la institución.
Con la presencia de distintas autoridades de Educación, el Municipio de Olavarría, la comunidad de la institución y el público en general, desde las 16 hs. se vivió con mucha emoción el haberle dado identidad a un establecimiento que cuenta ya con 15 años de historia.
El valor del nombre “Mercedes Sosa” fue elegido como opción “porque su voz nos une, nos inspira y nos guía”, comentó la directora Silvina Ordóñez a LU32.