Escuela y comunidad unidas por la empatía

Este viernes se llevó a cabo en la EES N° 14 “Madres de Malvinas” una jornada solidaria junto al grupo Pelucas Solidarias Olavarría. Esta organización que tiene como objetivo confeccionar y entregar de manera gratuita pelucas a personas que transitan tratamientos oncológicos u otras enfermedades que provocan la pérdida de cabello, brindando contención y acompañamiento emocional.

Durante el evento estudiantes, docentes, familias y miembros de la comunidad educativa participaron activamente donando cabello e insumos necesarios para la elaboración de las pelucas (cinta, hilo, y algunos materiales para confeccionar los postizos).

Desde la institución se mostraron felices y agradecidos especialmente al grupo Pelucas Solidarias Olavarría por su presencia y labor, y a toda la comunidad por sumarse con entusiasmo a esta iniciativa que fortalece los valores de la empatía, la colaboración y cuidado de los demás.