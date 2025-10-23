Este jueves 23 de octubre, en la Escuela Secundaria Técnica N.º 1, se realizó un encuentro denominado “Repensando la Educación Técnica Profesional 2026-2027” destinado a directores, jefes de área, profesores de taller y estudiantes del ciclo superior de las escuelas técnicas N.º 1 y 2; Escuela Agraria N.º 1; Centro de Producción Total N.º 8 de Espigas; Centro de Educación Agraria de San Jacinto; centros de formación profesional N.º 401, 402 y 403; y el Instituto Superior de Formación Técnica N.º 130.

Es importante destacar que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 prevé para la educación técnica y profesional recursos por $18.429 millones; un 50% menos en términos nominales que en 2025 y 56% en términos reales. Este recorte vulnera las garantías del derecho a la educación, ya que en su artículo 30.º establece la derogación de importantes disposiciones legales como:

El artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, que “establece que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional de acuerdo con las previsiones de dicha ley”.

Los artículos 5.º, 6.º y 7.º de la Ley N.º 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El artículo 52.º de la Ley N.º 26.058 de Educación Técnico Profesional.

Además, el proyecto de presupuesto nacional elimina explícitamente la meta del 6% del PBI para la educación; el financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del PBI; y el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional (0,2% de los ingresos corrientes).

Luego de esta presentación se desarrollaron talleres para elaborar proyectos de mejora en el marco de la integralidad de la educación técnico profesional, la producción sustentable y la vinculación con la comunidad. Los proyectos presentados muestran la diversidad y la riqueza de la educación técnico profesional local, abordando la sustentabilidad, la seguridad y la innovación educativa, con un fuerte componente de interdisciplinariedad y cooperación entre instituciones.

Acompañaron la actividad la inspectora regional Marta Casanella; el jefe distrital Julio Benítez; la profesora Gisela Croce, referente regional de Ciencia y Tecnología de la DGCyE; el inspector de Educación Técnica Profesional, profesor Leonardo Rinaldi; el profesor Diego Cunioli, referente regional de Educación Técnica Profesional; el inspector de Educación Agraria Daniel Lorusso; el inspector de Formación Profesional Matías Varela; el inspector de Educación Técnica Pablo Etchechuri; y la inspectora de Educación Superior Jorgelina Piccinini.

Esta iniciativa de trabajo tendrá continuidad para seguir repensando de manera estratégica la relación entre educación, ciencia, tecnología y producción.