Eseverri fue crítico con la gestión de Galli y pone fichas a la de Wesner

Se lamentó porque la Municipalidad no aprovechó estos años la brecha entre los dólares para equiparse.

“Olavarría perdió una oportunidad, la oportunidad de comprar el mejor equipamiento de tecnología hospitalaria, para seguir siendo destacado en el contexto de los municipios de la provincia”, sostuvo.

Al municipio le faltó “gestión, ordenamiento. O sea, los desafíos que tiene el próximo intendente van a ser enormes”.

De todas maneras explicó que “se necesita tiempo, orden, comprensión de parte del vecino. Esto va a ser un tiempo difícil para nuestra ciudad, si queremos volver a ser esa ciudad que era distinta en el contexto de las ciudades de la provincia de Buenos Aires”.

Uno de los problemas de la actual gestión fue el incremento de personal que calificó como “desmedido” porque “no se condice con la incorporación de nuevos servicios, o sea que, ya te digo, no hay un centro de día más, no hay un jardín maternal más, no hay una sala de atención primaria más”.

Calificó que eso va a ser “un enorme desafío de orden a la gestión municipal, gente que obviamente tendrán planta permanente, supongo, sospecho, tendrán que reubicarlo, saber para qué están adentro de la gestión municipal”.

Enlazó esta situación con la consecuente cantidad de salarios a pagar que son bajos “Nunca la municipalidad, ni siquiera en los peores momentos de la convertibilidad, pagó salarios tan bajos en dólares como los que estás pagando ahora”.

Admitió que esta situación “Te desbalancea la calidad de la gestión, te desbalancea la vida personal de cada trabajador municipal y además te afecta enormemente el presupuesto”.

La municipalidad, denunció: “se ha dedicado el último tiempo casi a pintar cordones”.

Los servicios territoriales “tienen la misma pintura que dejamos nosotros hace ocho años en muchos casos, y se ha descolorido por supuesto”, bromeó.

“Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y arrancar… y tendrá el intendente un enorme desafío”.

Respecto a si colaborará con la nueva gestión, sostuvo que está en otra cosa, que ha hablado con Maximiliano Wesner, pero que hay que dejar lugar a las nuevas generaciones.

“Le tengo fe, porque es un tipo que juega al fútbol y sabe que hay que levantar la cabeza, pelota al pie y salir para adelante.Más allá de lo que te grite la tribuna muchas veces, ¿no? Sí, viste, que jugar al fútbol a veces te come una puteadita de la tribuna, eso pasa”, comparó Eseverri.

“Tiene una buena experiencia de vida, tiene una linda familia, tiene mucho contacto con la realidad de Olavarría. Tiene mucho de barrio, ¿no? Que es importante”, destacó.

Resaltó la escucha de Wesner a muchos sectores de la Sociedad.

“Tener un intendente que vuelva a caminar la ciudad, que se meta en el hospital, que se conozca y hable con el empleado municipal, cómo lo hace, y se encuentra en la calle y le pregunta qué están haciendo, y entender la gestión desde el empleado municipal, qué es el que lo hace todos los días” resumió.

Por último, reconoció que al finalizar su gestión él estaba aislado de lo que la gente tenía para decirle.

Señaló que es difícil repartir el tiempo, una vez que se llega a la función pública.

Recomendó, a todos los que se metan, que no pierdan contacto, sobre todo, con la familia.