Bahl comenzó explicando que “todos los años es una expectativa la Fiesta del Día del Niño, como te contaba anteriormente por el tema del clima, pero bueno, este año nos da un aliciente de que no va a llover, entonces bueno, para nosotros eso es muy importante, es casi el 50% de lo que es la fiesta. Y bueno, la fiesta va a comenzar a las 13.30 del día domingo 17 de agosto en la Sociedad Rural con diferentes espectáculos, con diferentes movimientos de cosas que va a haber ahí adentro, con bomberos, con perros que trae la unidad 2 de Sierra Chica, que son los perros que rescatan gente y que descubren la droga, hacen un espectáculo muy, muy bonito. Después va a haber espectáculos de telas, de títeres, payasos itinerantes, va a haber estatuas vivientes que van a poder hacer talleres y poder ponerse la ropa y ser un ratito una estatua viviente. Después todo lo que es de bioparque, una carpa con bibliotecas para que los chicos puedan leer o puedan narrar, la gente de deporte, la gente de la máxima con su bioparque, con todo lo que conlleva eso, la gente de deporte, la verdad que todas las áreas de la municipalidad van a estar abocadas a la fiesta del Día del Niño”.

“Me motiva ver a los chicos ese día feliz, me motiva ver la familia, eso es lo que me motiva. Me motiva estar, o sea, siendo de Olavarría poder estar en una institución en la cual, si bien trabajamos nosotros una vez al año, que es lo que por ahí nosotros vemos, pero por ahí hacemos otras actividades, pero poder trabajar y ver a los niños y poderles brindar todo lo que por ahí no lo ven durante todo el año y siempre estar pensando en algo nuevo” concluyó emocionada la referente.

NB