Libre y gratuito
Este domingo: “Juguemos en la Plaza” en el barrio Lourdes
La actividad se desarrollará en Av. Alberdi y Fassina, y se invita a participar no solo a vecinas y vecinos, sino también a personas de sectores aledaños.
Allí, desde las 15:30 horas, profesores de la Subsecretaría de Deportes desplegarán distintas propuestas pensadas para los más chicos, tanto desde el aspecto lúdico y recreativo como también en la educación física y la vinculación social.
La propuesta es libre y gratuita; deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.
Cabe mencionar, por último, que la actividad se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.