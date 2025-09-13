Allí, desde las 15:30 horas, profesores de la Subsecretaría de Deportes desplegarán distintas propuestas pensadas para los más chicos, tanto desde el aspecto lúdico y recreativo como también en la educación física y la vinculación social.

La propuesta es libre y gratuita; deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

Cabe mencionar, por último, que la actividad se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.