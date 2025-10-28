El programa de actividades se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Bicisenda Javier Ouda, de acuerdo al cronograma que se presenta a continuación:

13 hs: Apertura de la fiesta y apertura de la cantina conformada por todas las instituciones del pueblo (venta de choripanes, panchos, hamburguesas y bebidas). Exposición de artesanos y emprendedores. Breve reseña de Sierras Bayas y bendición de la fiesta.

13:30 hs: Espectáculos

– “Funktástico”: Lucio De Lotto, Bautista Harismendi, Stefania Bongiorno, Ezequiel Nahuel Torres, Renzo Leal.

– Presentación de la violinista estudiante de la Orquesta Municipal: Mikeyla Aquino.

– Presentación de “Cuarta Justa”: Noelia Repetti, Rodrigo Cisneros y Loana Echaide.

– Francine Müller y alumno en el piano.

– Participación de “Oíd Mortales”: Lucas Casenave; Gabriel Victorero, Donato Spitale y Boris Becker.

15:40 hs: Taller de folclore a cargo de la profesora Adriana Rebasti. Muestra del taller de jazz infantil municipal a cargo de Lucía Span. Presentación de alumnas del estudio Inspirarte. Taller de árabe municipal a cargo de Yésica Castillo.

16:30 hs: Presentación de “Humo Serrano”: Gustavo Hamse, Claudio Fernández, Gonzalo Gallino y Rodrigo Acevedo.

17 hs: Show de magia cómica con el mago “Eddy”. Taller de Folclore Municipal con Juan José Rivas. Gimnasia para adultos (Verano Dorado). Newcom e inscripción a Verano Dorado.

18:15 hs: Corte de torta de aniversario.

18:30 hs: Homenajes a referentes de la salud de la localidad y a jubilada administrativa.

Zumba con Karina Romero. Baile tanguero con Norma y Juan.

19:40 hs: Presentación de Marcos y Ciro Mansilla (canto y bombo). Ritmos libres con Emilse Díaz.

20:30 hs: Cierre popular con Nico Centineo.

En paralelo, habrá juegos inflables para el entretenimiento de niños y niñas, feria de artesanos y emprendedores.

Sierras Bayas fue fundada el 20 de octubre de 1879 como un enclave para la explotación de la minería en las laderas de las bajas sierras del Sistema de Tandilia. Sierras Bayas toma su nombre del color amarillento de la piedra que allí abunda: la dolomita.

Convertida en un centro de producción de cemento a mediados del siglo XX, esta villa minera es un lugar imperdible para el visitante.

En Sierras Bayas se puede caminar por onduladas callejuelas, visitar antiguas fábricas de cal, hacer trekking por los senderos serranos, disfrutar de hermosas vistas desde lo alto de sus miradores, deslumbrarse con los lagos de cantera y adquirir típicas artesanías y dulces regionales.

Sierras Bayas es un lugar que cotidianamente permite descubrir la belleza y el encanto de una zona donde la magia, la aventura, el deporte, la cultura, el arte y los pueblos originarios se unen con el desarrollo económico.

Aniversario en el Museo de la Estación de Sierras Bayas

Para celebrar un nuevo aniversario del Museo de la Estación de Sierras Bayas, en paralelo a los festejos por el cumpleaños de la localidad, habrá distintas propuestas en el espacio.

El museo abrirá sus puertas a las 13 horas. De 15 a 17 horas, habrá talleres al paso para todas las edades, junto con el equipo educativo de la Dirección de Patrimonio Cultural. Posteriormente, desde las 17 horas, habrá una presentación de "Memoria obrera e industrial: proyecto fabril" en Desempolvando archivos, a cargo de la Lic. Claudia Sosa y la Esp. Rosana Ricciardi.

El Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas, uno de los ocho museos comunitarios, se ha convertido en lugar de encuentro, un espacio de identidad y disfrute de los habitantes de los pueblos del Partido de Olavarría. Son lugares abiertos donde se desarrollan diferentes propuestas; son el espacio donde se realizan las fiestas del pueblo y se generan actividades en forma constante.