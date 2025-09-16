El mismo se realizará de 14:00 a 19:00 horas y contará con la tradicional caravana de estudiantes.

Para el evento se prevé una gran cantidad de propuestas destinadas a disfrutar de esta fiesta, que tiene como principal objetivo visibilizar a las promociones de este año y que estas tengan su momento de esplendor.

La programación prevista contempla la tradicional caravana de estudiantes, food trucks, artesanos, escenario central que contará con el DJ Agustín Senger y música en vivo a cargo de Alta Gamma. El cierre será con la presentación del reconocido artista del género urbano Salastkbron.

Cabe agregar que la segunda edición de la Fiesta de la Primavera cuenta con el auspicio de Verte y Estudio Rock.

Cronograma

– 14:00 horas: Inicio de la fiesta.

– 15:30 horas: DJ Agustín Senger.

– 16:00 horas: Alta Gamma.

– 17:00 horas: DJ Agustín Senger.

– 17:30 horas: Momento Promos.

– 18:00 horas: Cierre a cargo de Salastkbron.