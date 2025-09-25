En otros temas, la UCR presentará un proyecto de resolución que distingue con ‘honor al mérito ciudadano’ a Nora Zeberio, pero su trayectoria en la medicina cardiológica. Además, desde este bloque también se tratará un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo el repintado de mesetas reductoras de velocidad que se encuentran en el cruce de Vicente López y Belgrano; y otro, que solicita la elaboración y colocación de cartelería en el acceso al paraje Kochi-Tue, por Ruta Provincial 51.

El bloque PRO-ERF y Juntos presenta un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo la remediación del espacio ubicado en Avenida Avellaneda al 300. También, se destaca el pedido de informes que refiere al estado de ejecución de los recursos municipales con afectación específica.

Por su parte, desde la Libertad Avanza hay un proyecto que pide la construcción de cruces seguros en Olavarría.

Finalmente, desde el bloque oficialista presentan un proyecto de comunicación manifestando repudio y rechazo a la decisión de Javier Milei de excluir a Olavarría de la zona fría.