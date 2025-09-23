Este jueves se entregarán 177 escrituras sociales
Desde las 13:00 se realizará un nuevo acto de entrega de escrituras sociales en el Salón Rivadavia. Contará con la presencia de funcionarios municipales y provinciales de la Escribanía General de Gobierno.
El Municipio de Olavarría informa que este jueves 25 de septiembre se realizará un nuevo acto de entrega de escrituras sociales, realizado en conjunto con la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
El acto será a partir de las 13 horas, en el Salón Rivadavia, y contará con la presencia de funcionarios municipales y provinciales de la Escribanía General de Gobierno.
En esta oportunidad se firmarán 177 escrituras: correspondiendo 153 a la Ley 10.830, 23 a la operatoria del Instituto de la Vivienda y 1 por Prescripción Adquisitiva Ley 24.320.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial se informa que las personas que se nombran a continuación deberán concurrir con media hora de antelación para su acreditación; siendo importante, en esta oportunidad, presentarse con:
- Documento de identidad y fotocopia del mismo.
- Constancia de CUIL o CUIT.
- En caso de estar divorciados, copia simple de la sentencia de divorcio.
- En caso de presentarse en carácter de apoderado/a, deberá presentar el poder original.
Titulares:
Abalo Bertulo, Clara Alicia Luján // Aguirre, Elizabeth Alejandra // Aguisnaga, Andrés Jonatan – Sosa, Yesica Anabela // Albertario, Luis Roberto – Cananiz, Omar Alfredo // Antía, Blanca Margarita // Arouxet Filippin, Rocío Giselle // Attadio, Sandra Carolina // Balbuena, Marcelo Ricardo // Belo, Mario Daniel // Berecoechea, Norma Beatriz // Bianco, Natasha – Burucua, Sergio Maximiliano // Biordo, María Salomé // Bravo, Flavia Soledad // Bravo, Norma Beatriz – Maldonado, Alfredo Omar // Bravo, Patricia Marcela // Bravo, Yanina Lorena – Figueroa, Héctor Aníbal // Calonge, Natalia Vanesa // Calonge, Silvia Soledad – Leiva, Luis Oscar // Camargo, Raúl Héctor // Campos, Rodolfo Alberto // Campos, Verónica Soraya // Cañiupan, Ana María // Cenizo, Genoveva María – Chamorra, Valeria Luciana // Cepeda, Roberto Martín – Ripoll, Elsa Flora // Cerruiz, Héctor Vicente // Chichotea, Marcela Alejandra – Nuestro Hogar Asociación Civil // Ciarpella, Sandro Francisco – Depetrini, Marcial Ariel – Rojas Montenegro, Carmen Rosa // Cobio, Vanesa Lorena – Gallardo, Rafael Ignacio // Cos, Luis María – Palacio, María Virginia – Galman, Juan Carlos // Cruz, María Lucrecia // Cruz, Miguel Arturo – Pais, Claudia Fabiana // Damaso, María Teresa // De Castro, Yanina Anahí – Guevara, Gisela Celeste // Delgado, Claudia Lorena – Hait Heinrich, Maximiliano Guillermo // Delletesse, Giselle Alejandra – Sierra, Matías Ezequiel // Devia, Cristian Ramón // Díaz, Hugo Andrés – Viscaino, Claudia Romina // Farías, Mariana Vanesa // Ferrer Díaz, Tania María Belén – Laurenz, Facundo // Fierro, Yesica Daiana // Finamore, José Abel // Flecha, Kevin Ricardo – Nievas, Noemí Elisabeth // Flores, Cintia Vanesa // Frías, Miriam Graciela – Rivero, Óscar Osvaldo // Gainza, Andrea Rosana – Heredia, Sol Candelaria // Gainza, María Elvira // Galán, Marcelo Alberto // Garay, Marcela Andrea // Giménez, Yael – Hojman, Julio César // Gismondi, Sara Nidia // Gómez, Fernando Gabriel – Rodríguez, Sandra Vanesa // Gon, Norma Zulema // González, Jorge Adrián // Hecl, Marcelo Javier // Igoa, Luis Daniel Jesús // Ivroud, Viviana Lilian // Jarrier, José Augusto – Jarrier, Lucrecia Estela // Leiva, Omar Segundo // Leiva, Yamila Giselle // Lendi, Carlos Damián // López, María José – Sosa, Miqueas Joel // Lucero, Luisina // Lucero, Marisol Elizabeth – Rodríguez, Orlando Daniel // Montenegro, Walter Orlando // Montero, Andrea Carina // Mora Quintanilla, Jaime Rigoberto // Morales, Triana Alejandrina // Navata, Daniel Alberto – Navata, María De Los Ángeles // Nievas, Facundo Matías // Ochoa, María Cristina // Pacheco, Estefanía Soledad – Valderrey, Roberto Javier // Palacios, Delia Antonia // Peralta, Evelyn Rocío // Pérez, María Cristina // Petersen, Carlos Ariel – Trejo, Mariela // Reyero, César Andrés – Velázquez, Delia Elisabet // Rodríguez, Franco Ezequiel – Rodríguez, Macarena Aylén // Rodríguez, María Cristina // Rojas, Dominga Isabel // Rui, Stella Maris // Ruiz, Nélida Mabel // Ruppel, Daniel Darío // Saavedra, Natalia Andrea // San Martín, Pablo Roberto // Sayes, Patricia Carla // Silva, Yesica Lucrecia – Suárez, Óscar Eduardo // Simón, Marcos René // Soria, Nancy Edith // Suárez, Adriana Silvina // Suárez, Ana María Lurdes // Suárez, Carina Noemí – Villalba, Miguel Ángel // Urban, Cintia Soledad // Villarruel, Cecilia Mabel // Vivas, Dora Liliana.
Por más información o consultas, dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio Municipal, o comunicarse al tel. 440442 int. 1750-1753 de lunes a viernes de 7 a 13 hs.