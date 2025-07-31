En la misiva, dan cuenta de los mismos números que había dado a conocer el sindicato y, agrega, que este jueves están disponibles los haberes, acreditados.

Si bien ni el sindicato ni el Ejecutivo lo mencionan, pero ante la consulta de Radio Olavarría, se indicó que las bonificaciones no alcanzan al personal superior del Municipio, entendiendo a este como el intendente, gabinete, funcionarios y, también, funcionarios del Concejo Deliberante.

MR