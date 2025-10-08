Este jueves 9 se desarrollará la 14.ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. Tendrá lugar en el CEMO desde las 09:00.

Entre diversas cuestiones a tratar por los ediles, se destaca la declaración de interés legislativo municipal del 7.º “Encuentro Nacional Rosa” y el reconocimiento a la Asociación Civil Ola Rosa por su labor diaria en la lucha, concientización y prevención del cáncer de mama.

Se abordará el proyecto de ordenanza presentado por el Partido Libertario Olavarría, que busca la creación de un grupo de contención psicológica y psiquiátrica en el Hospital Municipal.

Desde Unión por la Patria buscan denominar como “Plaza Soberanía Nacional” a la plaza ubicada entre las calles Islas Malvinas, Vélez Sarsfield, Antártida Argentina y Bolívar.

Por parte de los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitarán la habilitación peatonal del puente colgante de la calle Gral. Paz.

Por último, dos proyectos presentados por la UCR tendrán tratamiento. Uno de estos busca el cumplimiento de una ordenanza que determina un espacio físico para la constitución y funcionamiento de la delegación municipal de Colonia Hinojo. En tanto, el otro proyecto solicita la provisión del servicio de agua potable en el barrio Belén.