El programa del acto se iniciará con la concentración de autoridades y delegaciones educativas, la entonación del Himno Nacional Argentino y palabras alusivas a la fecha.

El mismo contará con la participación de autoridades municipales, educativas y representantes de las distintas instituciones y entidades de la comunidad, vecinos y vecinas de la localidad.

Las actividades en el marco del aniversario de Sierras Bayas continuarán el día domingo 2 de noviembre con los festejos que incluirán distintas propuestas artísticas y recreativas.

Sierras Bayas fue fundada el 20 de octubre de 1879 como un enclave para la explotación de la minería en las laderas de las bajas sierras del sistema de Tandilia. Sierras Bayas toma su nombre del color amarillento de la piedra que allí abunda, la dolomita.

Convertida en un centro de producción de cemento a mediados del siglo XX, esta villa minera es un lugar imperdible para el visitante.