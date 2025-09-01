Coopelectric
Este martes, importante corte de luz programado
Durante la mañana de este martes, un amplio sector de la ciudad estará afectado por la interrupción del suministro eléctrico debido a la realización de tareas de mantenimiento, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m.
La interrupción será en 4 sectores de la ciudad, entre las 06:00 y las 08:00.
Sector 1: Lavalle - Av. del Valle - Lamadrid - Las Heras.
Sector 2: Brown - Rep. del Líbano - Moreno - Av. del Valle.
Sector 3: Moreno - San Martín - Lamadrid - C. Suárez.
Sector 4: Moreno - Av. Sarmiento - 9 de Julio - Rep. del Líbano.
En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas pueden reprogramarse.