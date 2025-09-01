La interrupción será en 4 sectores de la ciudad, entre las 06:00 y las 08:00.

Sector 1: Lavalle - Av. del Valle - Lamadrid - Las Heras.

Sector 2: Brown - Rep. del Líbano - Moreno - Av. del Valle.

Sector 3: Moreno - San Martín - Lamadrid - C. Suárez.

Sector 4: Moreno - Av. Sarmiento - 9 de Julio - Rep. del Líbano.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas pueden reprogramarse.