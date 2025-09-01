Coopelectric
Este martes habrá un gran corte de luz en la ciudad
Durante la mañana de este martes, un amplio sector de la ciudad se verá afectado por la interrupción del suministro eléctrico debido a la realización de tareas de mantenimiento.
La interrupción será en 4 sectores de la ciudad, entre las 06:00 y las 08:00.
Sector 1: Lavalle - Av. Del Valle - Lamadrid - Las Heras
Sector 2: Brown - Rep. Del Líbano - Moreno - Av. Del Valle
Sector 3: Moreno - San Martín - Lamadrid - C. Suárez :
Sector 4 Moreno - Av. Sarmiento - 9 de Julio - Rep. Del Líbano
En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas pueden reprogramarse.