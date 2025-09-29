En la oportunidad se firmarán 57 escrituras (Ley 24.374 y Ley 25.797), de las cuales 47 corresponden a regularización y 10 a consolidación de dominio.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informa que todos los beneficiarios deberán presentarse media hora antes del acto con DNI.

Citación

Se cita a las siguientes personas que deberán acreditarse a las 11.30 horas con la documentación requerida: Altavista Hugo Raúl, Amores Rosana Ruth, Andreu Susana Norma, Arenzo Elsa Gabriela, Belatinez Marta, Benito María Ángela, Bertulo Delfa Ventura, Borda Néstor Mario – Abalo Karina Beatriz, Bustos Deolinda Verónica Vanesa, Cañete Nilda Nélida, Castro Gloria Sabrina, Coletta María Teresa, Contrera María de los Ángeles – Leguizamón Miguel Ángel, De la Zerna Lidia Ester, Di Marco Pedro Gustavo – Marquestaut Claudia Rosana, Domínguez Gloria Susana, Enrique Alfredo Alberto, Eseverri Marcela Ester, García Mirta Isabel, Gille Susana Noemí, Heredia Eduardo Fabián, Horn Matías Alberto, Juárez Hilda Beatriz, Laborde Viviana Elizabeth, Leiva Eliana Rosa, Louge María Rosa, Loyola Eduardo Martín, Martel Alberto Óscar, Medici Liliana Noemí, Rodríguez Raúl Ariel, Moreira Teresa Lucía, Muñoz Mirta María, Newbery Juan Domingo – Gallasteguy María Rosa, Oliván Mirta Susana, Olivetto Silvia Ester, Padín Horacio José, Peralta Mauro Gabriel, Pérez Pedro Rodolfo, Maldonado Nélida Ester, Pintos Sonia Beatriz, Ponce María de los Ángeles, Pozo Luis Fernando, Prestipino Martín Alejandro, Rosende Simón, Ruiz Graciela Noemí, Ruiz José Alberto, Santos Tomás, Sebalt Zunilda Ayde, Siebenhaart María Isabel y Silveyra D’Ávila Arturo Silverio, Soria Castañola Juan Alejandro, Soutrelle Alicia Liliana, Suárez Walter Orlando, Vaccaro Alicia Susana, Vicente María Cristina, Vivas Alicia Iris, Vivas María Elena, Vizcaíno Nélida Noemí y Werpag Jorgelina Estela.

Más información

Por más información y/o consultas, aquellas personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, sita en planta baja del Palacio San Martín, o comunicarse al teléfono 440.442 interno 1750, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.