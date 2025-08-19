“Los jubilados de Olavarría, que hemos venido acompañando en marchas y concentraciones a nuestros compañeros que eran duramente reprimidos y golpeados frente al Congreso, no podemos permanecer indiferentes y queremos manifestar nuestro agradecimiento y apoyo a los legisladores que están luchando en defensa de nuestros derechos y repudiar las políticas de ajuste y destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei”, comunicaron.

“Con la misma brutalidad que con los jubilados el presidente se ha manifestado contra las personas en situación de discapacidad y, también hoy está en tratamiento en la legislatura el rechazo al veto a la ley de emergencia votada por amplia mayoría para contener a ese sector de nuestra sociedad”, afirmaron.

Por parte de Profesionales de la Salud en Lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad indicaron que ���de la forma que sea, nunca estemos de acuerdo con la desidia”.