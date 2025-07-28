Se recuerda que para donar sangre no se debe estar completamente en ayunas, es esencial la ingesta de infusiones azucaradas, bebidas y/o frutas. No se deben consumir lácteos ni harinas, antes de la donación de sangre. Los donantes deben pesar más de 50 kg. No se puede donar sangre estando embarazada ni amamantando. Se debe contar con buen estado de salud, no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales sin protección, no consumir drogas endovenosas, no haberse operado, hecho piercing o tatuajes en los últimos 12 meses, tener entre 18 y 65 años para la donación de sangre y entre 18 y 40 años para donantes de médula ósea (concurrir con DNI).

La donación de médula ósea se guía por el principio de solidaridad internacional. Cada persona inscrita en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite. Es importante recordar que la inscripción en el registro argentino es un acto voluntario que implica un compromiso a largo plazo, ya que si bien todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, es vital asumir la decisión y tomarlo con responsabilidad.

Quienes se inscriben como donantes voluntarios pueden corroborar su ingreso a la base de datos informatizada del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación. Se debe tener en cuenta que la demora es aproximadamente de 6 meses, debido a los estudios genéticos que deben realizarse previamente.

El procedimiento de inscripción al registro de donantes de CPH es idéntico al de una donación de sangre común; sólo requiere un consentimiento informado previo, que permite realizar el análisis del código genético a la pequeña muestra tomada, la que luego será cargada a la base informatizada del registro.

Los datos inmunológicos del donante ingresan a la base de datos del registro nacional. A partir de allí, si un paciente con datos genéticos idénticos al donante necesita un trasplante de médula ósea, se lo convoca desde el Registro. Si el estado de salud del donante es óptimo, se le informan los pasos a seguir en caso que decida continuar con el procedimiento de la donación de médula.

En caso de compatibilidad genética, se contacta al potencial donante quien reafirma su voluntad. En caso de confirmar su decisión, el registro coordina el encuentro con el equipo médico.

Los médicos analizan la salud del donante. El registro le informa los pasos a seguir para donar sus células y le recuerda la información necesaria para decidir qué método utilizar.

Existen 2 métodos de donación de CPH, ambos son seguros y rápidamente el donante puede retomar sus actividades diarias.

1) Por PUNCIÓN de las crestas ilíacas (hueso de la cadera) procedimiento que se realiza bajo anestesia general y requiere de un día de internación para control clínico.

2) Por AFÉRESIS, una práctica ambulatoria en la que se aplica una medicación inyectable en el brazo durante 5 días, para estimular la liberación de células (CPH) al torrente sanguíneo y así extraerlas de las venas.

Una vez concretada la extracción de células, las mismas son enviadas a la unidad de trasplante donde se encuentre el paciente. Esto le permitirá seguir viviendo y reintegrarse sano a la sociedad.

A nivel local, tanto el registro para el análisis genético como la donación de sangre se efectúa en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; el cual es Centro de Captación de Donantes de CPH habilitados por el Incucai.

Hemoterapia funciona en el nosocomio local (ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes para inscripción al registro se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800 interno 2711. Dra. Paula Morales (Jefa del Servicio de Hemoterapia), referente del registro de donantes de CPH en nuestra ciudad.