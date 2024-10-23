El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de un nuevo Taller de Compostaje e Introducción a la Lombricultura, una propuesta llevada a cabo desde Coordinación de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 23 de octubre, a partir de las horas 18 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

Cabe aclarar que la propuesta es abierta y gratuita. Aquellas personas interesadas deberán anotarse previamente a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Los cupos son limitados.

Además de los contenidos, recomendaciones y respuesta a inquietudes, en la ocasión se llevará a cabo también el sorteo de composteras y núcleos de lombrices.