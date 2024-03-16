Este sábado se desarrolló la última feria de verduras de la Federación Rural
La organización comunicó que es debido a la imposibilidad de lograr que se regulen y habiliten los espacios donde tradicionalmente realizaron sus actividades comerciales.
“Tampoco logramos que se trate en el consejo deliberante el proyecto de ordenanza presentado para el mismo fin de regular y habilitar estos espacios”, expresaron.
“Lejos de resignarnos, tomamos nuevos rumbos y en breve estaremos informando donde y cuando podrán encontrarnos para seguir compartiendo e intercambiando”, se añadió en un comunicado difundido por sus redes sociales.