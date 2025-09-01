Contará con la participación de productores locales, entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TACC, frutas y verduras, alfajores.

Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán de productos lácteos, pastas y pescados; estos últimos dos rubros tendrán un 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $4.000).

El programa “Mercados Bonaerenses”, impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de alimentos bonaerenses, acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia.

Asimismo, tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Se solicita a la comunidad llevar bolsa.