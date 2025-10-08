“Estamos avanzando en el proyecto del frigorífico. Queremos ser cuidadosos para no generar expectativas que después no puedan convalidarse, pero hoy parte del equipo técnico está mirando esos lugares”, explicó.

El Ministro evitó precisar qué sitios están siendo analizados, aunque adelantó que el objetivo es garantizar que el establecimiento cumpla con todos los requisitos ambientales y logísticos. “Es una propuesta muy ambiciosa para la ciudad. Va a generar un movimiento muy importante y es algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo”, remarcó.

Respecto al rol de la Provincia, indicó que el acompañamiento será integral, tanto técnico como económico. “Hace ya varios años que cerró el frigorífico que estaba. Para un distrito tan importante en materia ganadera como este, es una verdadera necesidad que haya un frigorífico. Nuestro acompañamiento es técnico, en la definición del lugar y la obra, y seguramente también económico”, sostuvo.

En cuanto a la situación climática, reconoció que existen zonas de la provincia con anegamientos severos. “Tenemos distritos como 9 de Julio o Carlos Casares con más de 85 mil hectáreas inundadas. Ya declaramos la emergencia en marzo y la prorrogamos ante las nuevas precipitaciones. Entendemos la situación de cada productor que enfrenta esta realidad”, señaló.

Finalmente, al ser consultado por la gestión de los caminos rurales, remarcó la importancia del diálogo y la participación de los vecinos en las decisiones. “Hay distintos mecanismos: administración municipal, consorcios o cooperativas. Pero lo más importante es que haya diálogo y control social sobre dónde se ponen los recursos y cuáles son las prioridades”, expresó.

Rodríguez arribó a Olavarría, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof. Su agenda incluyó un encuentro con productores en el Salón Rivadavia, donde se abordaron reclamos del sector agropecuario vinculados a las tasas y al impacto del contexto económico nacional.