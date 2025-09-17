

Para la Junta Vecinal del barrio Los Robles, la jornada del domingo fue un éxito total ya que no sólo se acercaron a celebrar la Día del Niño vecinos del lugar, sino que llegaron desde otros barrios para disfrutar de las actividades. Hubo juegos, golosinas, premios y regalos para todos los que participaron de la fiesta.

