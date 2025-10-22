“Se desarrolló muy bien, la gente se acercó, participó a pesar del día, nos acompañaron, vinieron y trajeron todos sus residuos para poder después darle una segunda vida útil, que es el objetivo de la campaña”, explicó al móvil de LU32, Marina Teuly, quien estuvo a cargo de la coordinación de la jornada.

Entre los artículos que la gente llevó al CEMO, se destacan “muchos televisores viejos, muchas CPU, monitores, no varía mucho de eso más que nada, pero sí, la verdad es que siempre siguen siendo más ese tipo de residuos. Los guardan y cada vez que vienen nos dice, estábamos esperando que ustedes hagan la campaña para traerlos, porque esperan para poder darles, digamos, el destino final adecuado para ese tipo de residuos”, afirmó.

“Luego de esta recolección, los reciclables van a quedar acá, lo trabajamos en conjunto con las autoridades públicas, ellos van a venir a retirar todos los residuos y lo van a llevar al penal y se hace el trabajo que siempre venimos haciendo. Ellos en el penal hacen todo un desarme y después lo mandan al penal de Olmos”.

Por otro lado, comentó que “la idea es que a partir del año que viene quizás encaremos las campañas en una forma distinta, con las instituciones locales, para poder hacer alguna reutilización. Estamos trabajando un poco pensando en eso para poder darle una vuelta de rosca”.