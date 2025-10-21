El alerta de nivel amarillo rige para la noche del martes 21, la madrugada del miércoles 22 y la noche del jueves 24.

Desde el SMN indicaron que “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

Asimismo, expresaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. "Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24", concluyeron.