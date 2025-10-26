Ezequiel Galli votó y convocó a los vecinos a participar en una elección clave
El exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, emitió su voto esta mañana alrededor de las 10 horas en el Jardín de Infantes Nº 902, en el marco de las elecciones de este domingo.
Tras sufragar, Galli destacó la importancia del proceso electoral: “es una elección que marcará el rumbo de la Argentina. Invitamos a los vecinos a que se acerquen a votar y que sigan acompañando en este desafío”.
En ese sentido, remarcó el sacrificio realizado por los argentinos en los últimos años: “se hizo un esfuerzo muy grande estos dos años y no podemos tirarlo por la borda”.
Galli también se refirió al sistema de votación implementado: “hay un nuevo sistema de votación, más ágil, más transparente y que permite cortar con algunas trampas de los viejos partidos políticos”.
El exjefe comunal permaneció unos minutos en el establecimiento conversando con vecinos presentes y recordó que “la participación ciudadana es fundamental para consolidar la democracia”.