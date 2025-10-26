Tras sufragar, Galli destacó la importancia del proceso electoral: “es una elección que marcará el rumbo de la Argentina. Invitamos a los vecinos a que se acerquen a votar y que sigan acompañando en este desafío”.

En ese sentido, remarcó el sacrificio realizado por los argentinos en los últimos años: “se hizo un esfuerzo muy grande estos dos años y no podemos tirarlo por la borda”.

Galli también se refirió al sistema de votación implementado: “hay un nuevo sistema de votación, más ágil, más transparente y que permite cortar con algunas trampas de los viejos partidos políticos”.

El exjefe comunal permaneció unos minutos en el establecimiento conversando con vecinos presentes y recordó que “la participación ciudadana es fundamental para consolidar la democracia”.