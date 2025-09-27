Musica
Facundo Quiroga y Matías Sacher nos presentaron “Ropa Vieja Trío”
Los músicos visitaron los estudios de la radio y nos contaron cómo nació este proyecto musical, con el que se presentarán por primera vez el próximo 11 de octubre.
“Ropa Vieja” es un trío compuesto por Matías Sacher, Mauricio Velaz y Facundo Quiroga. “El proyecto nació de la necesidad de juntarnos a hacer lo que más nos apasiona: música, con la intención de fusionar los diferentes géneros y estilos que a cada uno más lo movilizan. Tango, rock and roll, blues, pop, entre otros, son nuestros ingredientes. Para nosotros, hacer música va mucho más allá de esa simple expresión: es disfrutar, sentir y compartir. Nuestro principal objetivo es que quien nos vaya a ver se sume a este viaje”, manifestaron Facundo y Matías.