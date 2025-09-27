“Ropa Vieja” es un trío compuesto por Matías Sacher, Mauricio Velaz y Facundo Quiroga. “El proyecto nació de la necesidad de juntarnos a hacer lo que más nos apasiona: música, con la intención de fusionar los diferentes géneros y estilos que a cada uno más lo movilizan. Tango, rock and roll, blues, pop, entre otros, son nuestros ingredientes. Para nosotros, hacer música va mucho más allá de esa simple expresión: es disfrutar, sentir y compartir. Nuestro principal objetivo es que quien nos vaya a ver se sume a este viaje”, manifestaron Facundo y Matías.