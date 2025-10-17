Hecho de tránsito
Falleció el motociclista accidentado en Pringles y Líbano
En la noche de este jueves se confirmó el deceso del hombre de 77 años, identificado como Dante Ernesto Varela. El choque había sido en la tarde de este miércoles, entre dos vehículos de dos ruedas.
Los protagonistas fueron los conductores de una bicicleta con motor (o bicimoto) conducida por este hombre mayor y una moto Motomel Skua 200cc, al mando de un hombre de 43 años.
Interviene la UFI N°10 a cargo de la Dra. Viceconte, en una causa caratulada como Homicidio Culposo.