Falleció el olavarriense atropellado en Arribeños
Julio César Álvarez Pérez, de 45 años, venezolano con residencia en Olavarría, había sido atropellado el domingo, en Ruta 65 entre las localidades de Arribeños y Teodelina. En el mediodía de este miércoles, murió en el Hospital de Venado Tuerto, donde estaba internado.
Recordemos que medios y policía de aquella zona, límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, dieron cuenta que el hecho de tránsito fue protagonizado por este hombre cuando caminaba por la ruta Provincial N° 65 altura km 10, el pasado domingo, siendo embestido por un vehículo.
Por otro lado, hacia el mediodía de este miércoles, se confirmó su deceso, debido a las graves heridas recibidas, producto del impacto de un automóvil Fiat Cronos, cuyo conductor no habría advertido la presencia de la víctima.
