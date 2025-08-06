Recordemos que medios y policía de aquella zona, límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, dieron cuenta que el hecho de tránsito fue protagonizado por este hombre cuando caminaba por la ruta Provincial N° 65 altura km 10, el pasado domingo, siendo embestido por un vehículo.

Por otro lado, hacia el mediodía de este miércoles, se confirmó su deceso, debido a las graves heridas recibidas, producto del impacto de un automóvil Fiat Cronos, cuyo conductor no habría advertido la presencia de la víctima.

