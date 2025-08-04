"Tenemos necesidades y derechos que nos amparan. No buscamos festejar una ley buscamos que se cumplan los derechos. Para quienes no conviven con la discapacidad solo a modo rápido e informativo les contamos que nuestro día a día es difícil, terapias, medicación y acompañamiento terapéutico (lo que ronda la hora de un Acompañante Terapéutica entre $5000 y $7000, lo que sería por semana mínimo $100.000)".

"Que muchas familias hacemos más de 5 terapias por semana, que si no existieran estos derechos que otorga un Certificado Único de Discapacidad, estamos hablando de mínimo $30.000 cada sesión de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, control médico profesional, por solo nombrar algunas (a un promedio de 3 semanales, solo $90.000 por semana) que muchos tomamos más de tres medicamentos al día que también superan cada uno entre $40.000 y $100.000".

"Que muchos también necesitamos de acompañantes terapéuticos y ahí entramos en otro reclamo dentro de este mismo veto: Los prestadores de salud quienes nos acompañan y hacen que nuestro día a día sea más fácil y podemos ver los avances y mejor calidad de vida, lamentablemente los nomencladores no se actualizan desde hace más de un año. Como familias estamos agradecidos de su compromiso, dedicación y profesionalismo valorando que en la mayoría de las veces excede los 40 minutos de una terapia, pasan a escucharnos y acompañarnos 24 x 7 los 365 días del año. Pero nosotros SÍ RECONOCEMOS SU TRABAJO y es difícil sostener también sus gastos sin actualizaciones lo que conlleva a que dejen de trabajar por obras sociales y a nosotros nos quedemos sin la cobertura por no poder afrontar estos gastos".

"No dejamos de reconocer también el reclamo y la necesidad de los talleres protegidos que sus sueldos son inferiores a $30.000 y su labor es igual a la de cualquier trabajador".

"No es nuestra culpa la discapacidad. No es cortar por el más débil. Es acompañar, crear políticas públicas que ayuden a quien más lo necesita y no cortar derechos a los más vulnerables".

"Entendemos que todo caso que tenga irregularidad debe ser auditado, y de no corresponder que se sancione como se debe. Pero no cortar el hilo por el que no solo más lo necesita y tiene un derecho real".

"Por esto y por muchas cosas más que podemos contarles de nuestro día a día. Le pedimos a TODOS LOS LEGISLADORES que tengan la empatía de acompañar ni más ni menos a quienes les dimos el voto para que nos representen y digan NO AL VETO DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD, No sean indiferentes, vetar esta ley es abandonarnos".

MR