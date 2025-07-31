El farmacéutico consultado explicó que “siempre que vienen las personas con síntomas gripales, les pedimos que visiten un médico. Algunos no quieren, entonces se les trata de aconsejar. Es importante saber que no todas las personas pueden tomar todos los antigripales. Hay que tener en cuenta qué medicamentos toman, para ver la interacción”.

En cuanto al rol del especialista, el referente aclaró “nosotros indagamos o a veces sabemos qué toman porque son clientes. Algunas personas con presión alta no pueden tomar algunos antigripales porque sufren de presión alta”.

Respecto de las personas que solicitan asistencia vía comunicación telefónica, el comerciante aclaró que “en el teléfono siempre hay un farmacéutico atendiendo también, interactuando con el paciente e invitándolo a que primero vayan al médico”.

NB