Feria de Semana Santa en la plaza “Coronel Olavarría”
La propuesta se llevará a cabo a desde este viernes 29 hasta el domingo 31 inclusive, en el horario de 10 a 21 horas, en el marco de la Semana Santa.
Participarán artesanos locales que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, tejido en paja vizcachera, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.
El objetivo de esta propuesta es impulsar y reconocer la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.