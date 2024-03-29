Participarán artesanos locales que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, tejido en paja vizcachera, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de esta propuesta es impulsar y reconocer la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.