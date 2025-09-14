Feria primaveral en Colonia Nievas
En diálogo con LU32, Carlos “Tano” Coscia, referente del evento gratuito, brindó detalles.Tendrá como epicentro la localidad situada a 28 km de Olavarría. Se esperan emprendedores de varios lugares del centro de la provincia.
El domingo 21 de septiembre, desde las 10 horas y hasta las 18, se llevará a cabo una gran feria regional de artesanos, diseñadores y emprendedores artesanales en Corrales de Nievas, frente a la iglesia, con entrada libre y gratuita.
La organización, además, contó: “Será un hermoso motivo para recibir la primavera y tendrá mas de 60 artesanos después de cinco años con muchos atractivos gastronómicos y también artísticos. Además, habrá un puesto sanitario y un stand de APOAA (Asociación Protectora Olavarriense de Animales Abandonados).”
Se recuerda que será con entrada libre y gratuita. Aquellos artesanos y emprendedores que quieran anotarse con su stand podrán hacerlo al 2284-571285, y en caso de mal tiempo se reprogramará para el próximo domingo 28.