Los escritores locales que deseen participar deben inscribirse a través del siguiente formulario. La convocatoria está abierta hasta el viernes 12 de septiembre inclusive.

Una vez finalizado el período de inscripción, los organizadores se comunicarán con cada solicitante para informar si los autores quedan confirmados dentro de la programación 2025 y, en tal caso, cuál será el día, el horario y la sala de presentación, así como otras especificaciones que resulten necesarias. A la vez, los organizadores se reservan el derecho de proponer a los solicitantes la presentación conjunta y/o colectiva de obras o autores afines en el ámbito de una misma mesa.

Además de la presentación de escritores locales, regionales y nacionales, se ofrecerán presentaciones, charlas, talleres, espacios lúdico-recreativos y exposiciones.