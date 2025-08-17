Festejo de MANO en la Rural con buena participación, pese al día gris
Este domingo, como hemos informado, se tomó la decisión de concretar la tradicional actividad, que hace más de 40 años se organiza con el mismo fin: el disfrute de todas las familias. La lluvia de la mañana no complicó el desarrollo de los espectáculos y acciones que se proponen. En dialogo con LU 32, la presidenta de MANO, Fabiana Bahl había confirmado este mediodía la realización de la fiesta. La noticia, también fue ratificada por el Municipio en un comunicado a los medios.
Durante la tarde se brindan numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera, según manifestó la unidad móvil de LU32.
Se disponen espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanito y licuados.
MR