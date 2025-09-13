Gratuito
Festejo del Día de la Infancia en barrio Los Robles
Show circense; juegos e inflables; tortas y chocolate; música y payasos. A partir de las 14:30 horas en la plaza del barrio.
Barrios de la ciudad
“Nos sentimos olvidados”
Vecinos del barrio Norte comentaron cuáles son las necesidades del lugar delimitado por las calles Rivadavia, Pringles, Trabajadores y la colectora de la ruta 226.
Elecciones 2025
Los candidatos debaten en el campus universitario
“Olavarría. El debate” se inició a las 20:00, con la moderación de Inés Ceballos y Luis Ventos. Se desarrolla en el edificio de aulas comunes, en el salón más grande que tiene la UNICEN en nuestra ciudad.
Emergencias médicas
Blanca Grande: vecinos solicitan soluciones urgentes
La vecina localidad no cuenta con ambulancia, unidad sanitaria, médicos o enfermeras. El pasado martes un residente tuvo una emergencia y se tardaron al menos dos horas en trasladarlo. Maribel Cavalleri, hija del hombre descompensado, habló con el móvil de LU32 para relatar lo sucedido.
