Tras la tormenta del sábado por la noche, que dejó varios sectores de la zona rural sin servicio eléctrico y causó diversos daños, se decidió este domingo por la mañana que la tradicional Fiesta de la Kerb se realice con el programa establecido con anterioridad.

Programación:

11:00 horas: Apertura de la Fiesta de la Kerb.

12:00 horas: Ventas de comidas típicas, artesanías y distintos puestos a partir del mediodía, sobre avenida San Miguel Arcángel.

13:30 horas: Acto inaugural, palabras de apertura e ingreso de las banderas: Sociedad de Fomento “Los Amigos”, Jardín de Infantes N.º 920, Escuela N.º 5 “Independencia Argentina”, Anexo de la Escuela de Educación Media N.º 2, Iglesia, Centro de Jubilados, Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, Club Independiente, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, Ballet de la Dulce Vida de Mar del Plata, Ballet Vesna de Azul, Ballet Municipal de Danzas Alemanas Wir Bringen Freude y spicheros de Coronel Suárez. Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Jeremías Solís, y del himno nacional alemán, interpretado por Ricardo Horvath, acompañados de su acordeón y de la voz de Norma Schwindt.

14:45 horas: Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yésica Smith y Micaela Baier.

15:15 horas: Actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul a cargo del profesor Carlos Schell.

15:45 horas: Actuación del Ballet La Dulce Vida de Mar del Plata a cargo de su director Jorge “Niki” Brown Stickar, con las profesoras del grupo infantojuvenil María Ortiz Kilp y Macarena Heim Stoessel.

16:15 horas: Actuación de apertura de la banda alemana Ritmo Inmigrante, de Santa Anita, Entre Ríos.

16:45 horas: Segunda actuación del Ballet La Dulce Vida de Mar del Plata.

17:00 horas: Segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul.

17:20 horas: Comienza a tocar la banda Ritmo Inmigrante.

17:30 horas: Corte de la torta rusa gigante y reparto al público, acompañada por la música de la orquesta.

18:00 horas: Segunda actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”.

18:30 horas: Gran cierre de la fiesta con el show del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, acompañados por la música de la banda Ritmo Inmigrante.