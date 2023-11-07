Finalizó con gran éxito el Segundo Curso de Bombero Combatiente
La última jornada de este curso tuvo lugar en el Centro de Entrenamientos de Tapalqué. Participaron bomberos y bomberas de toda la provincia. Se capacitó a los presentes en ataque y extinción de incendios forestales.
El curso fue dictado por Instructores Federativos Certificados bajo un programa provincial. Se espera que quienes participaron de la jornada puedan, en un futuro, oficiar también como instructores y compartir el conocimiento a distintos cuarteles de la región y la provincia.
Los bomberos y bomberas realizaron un examen teórico y práctico que debieron aprobar para finalizar con éxito la capacitación. Dentro de las actividades, también se recopiló materiales y se confeccionó el manual para el próximo Cepro, a realizase el próximo año.
El Ayudante Mayor Marcelo Vuksinic y los Sub-Ayudantes Carlos Marfurt, Sergio Iyarza y Joaquin Doorish representaron a la asociación de bomberos de Olavarría.