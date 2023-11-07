El curso fue dictado por Instructores Federativos Certificados bajo un programa provincial. Se espera que quienes participaron de la jornada puedan, en un futuro, oficiar también como instructores y compartir el conocimiento a distintos cuarteles de la región y la provincia.

Los bomberos y bomberas realizaron un examen teórico y práctico que debieron aprobar para finalizar con éxito la capacitación. Dentro de las actividades, también se recopiló materiales y se confeccionó el manual para el próximo Cepro, a realizase el próximo año.

El Ayudante Mayor Marcelo Vuksinic y los Sub-Ayudantes Carlos Marfurt, Sergio Iyarza y Joaquin Doorish representaron a la asociación de bomberos de Olavarría.