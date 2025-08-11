El Consejo de Administración de la cooperativa analizó la documentación presentada por ambas partes y determinó que “La Lista Verde contiene en la documentación presentada irregularidades vinculadas a la autenticidad de algunas de las firmas, que por la entidad de la anomalía no son pasibles de subsanar. Como consecuencia de ello, se considera que no ha cumplido con los requisitos dispuestos por el Estatuto Social y se desestima su presentación”.

Por el lado de la documentación presentada por la Lista Amarilla Conducción, se verificó que “ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos por el Estatuto Social y se da por oficializada”.

A raíz de la oficialización de una sola lista, el llamado a elecciones quedó sin efecto y los candidatos a delegados de la Lista Amarilla Conducción fueron declarados titulares y suplentes.

Este martes alrededor de las 11:30 se desarrollará una conferencia de prensa por parte de integrantes de la Lista Verde en su local.

TEK