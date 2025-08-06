FIO: Orientación para familiares de egresados del secundario
El programa de Orientación vocacional ocupacional, impulsado por la Facultad de Ingeniería, está dirigido a familiares de futuros egresados de la escuela secundaria. Este 12 de agosto, busca brindarles herramientas para que dichos familiares puedan colaborar con los proyectos de vida, de estudio y de trabajo de sus hijas e hijos.
Desde la Facultad de Ingeniería, explican que este encuentro se enmarca en la iniciativa de la institución para acompañar no sólo a sus futuros estudiantes, sino también a los adultos de las familias de las que forman parte. Según plantean desde FIO, el objetivo es que los padres, madres y tutores puedan estar en mejores condiciones de escuchar y sostener los proyectos de sus hijas, hijos y menores a cargo.
Será un único encuentro con la modalidad de taller de una hora y media.
Se llevará adelante el martes 12 de agosto a las 19:30h en el aula SUM, en el primer piso del edificio principal de la Facultad de Ingeniería UNICEN, ubicada en la Avenida del Valle y La Rioja.
CB