Desde la Facultad de Ingeniería, explican que este encuentro se enmarca en la iniciativa de la institución para acompañar no sólo a sus futuros estudiantes, sino también a los adultos de las familias de las que forman parte. Según plantean desde FIO, el objetivo es que los padres, madres y tutores puedan estar en mejores condiciones de escuchar y sostener los proyectos de sus hijas, hijos y menores a cargo.

Será un único encuentro con la modalidad de taller de una hora y media.

Se llevará adelante el martes 12 de agosto a las 19:30h en el aula SUM, en el primer piso del edificio principal de la Facultad de Ingeniería UNICEN, ubicada en la Avenida del Valle y La Rioja.

CB