Además, agregaron que “el nuevo Centro Educativo y Deportivo Ex Matadero brindará nuevas oportunidades de desarrollo a las y los jóvenes del barrio”. “Celebramos la decisión del Gobierno Municipal del Intendente Maximiliano Wesner de impulsar esta iniciativa”, indicaron.



Al mismo tiempo, comentaron que no entienden “los cuestionamientos de los concejales opositores sobre la obra, concejales que apoyaron la gestión Municipal anterior cuando se cerró el Matadero y que no hizo nada por el edificio y el barrio”.



Cabe recordar que en la última campaña electoral, la plataforma política que impulsaba a Eduardo Rodríguez como pre candidato a Intendente había propuesto una iniciativa similar a la que proyecta el Municipio para el barrio.